У Смілі почали підключати опалення

Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Наразі в місті запущено подачу газу на 8 із 20 котелень

У Смілі Черкаської області ввечері у четвер, 15 листопада, почали запускати котельні для старту опалювального сезону. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка у Facebook.

За його словами, після 20:00 у місті вже було подано газ на 8 котелень із 20. Ці котельні обслуговують у Смілі 5 дитячих садочків, 7 шкіл, 3 лікарні, а також 45 будинків зі 152.

"Наразі в них ведеться розпалювання і вихід на робочий температурний режим, потрібен час", - написав Зубко.

Нагадаємо, під час засідання комісії щодо ситуації з теплопостачанням у Смілі 15 листопада президент України Петро Порошенко поставив вимогу протягом декількох годин відновити опалення у місті.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 листопада міськрада Сміли заявила про намір ввести надзвичайний стан через відсутність тепла. Вже 13 листопада за фактом відсутності тепла в Смілі було відкрито кримінальне провадження.

Крім того, міська лікарня Сміли призупинила госпіталізацію пацієнтів у зв'язку з відсутністю опалення. Тих пацієнтів, які вже проходили лікування, відправили додому або перевели в інші лікувальні заклади.