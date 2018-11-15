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У Смілі почали підключати опалення

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 21:15
У Смілі почали підключати опалення
Фото: Геннадій Зубко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Наразі в місті запущено подачу газу на 8 із 20 котелень

У Смілі Черкаської області ввечері у четвер, 15 листопада, почали запускати котельні для старту опалювального сезону. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка у Facebook.

За його словами, після 20:00 у місті вже було подано газ на 8 котелень із 20.  Ці котельні обслуговують у Смілі  5 дитячих садочків, 7 шкіл, 3 лікарні, а також 45 будинків зі 152. 

"Наразі в них ведеться розпалювання і вихід на робочий температурний режим, потрібен час", - написав Зубко.

У Смілі почали підключати опалення

Нагадаємо, під час засідання комісії щодо ситуації з теплопостачанням у Смілі 15 листопада президент України Петро Порошенко поставив вимогу протягом декількох годин відновити опалення у місті.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 листопада міськрада Сміли заявила про намір ввести надзвичайний стан через відсутність тепла. Вже 13 листопада за фактом відсутності тепла в Смілі було відкрито кримінальне провадження.

Крім того, міська лікарня Сміли призупинила госпіталізацію пацієнтів у зв'язку з відсутністю опалення. Тих пацієнтів, які вже проходили лікування, відправили додому або перевели в інші лікувальні заклади.

Зубко заявив, що в Україні працюють всі котельні, крім 20 у Смілі Порошенко відреагував на відсутність опалення в Смілі
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