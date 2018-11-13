Смелянская городская больница приостановила госпитализацию пациентов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пациентов больницы будут перевозить в ближайшие медучреждения в связи с отсутствием отопления

Пациентов Смелянской городской больницы будут перевозить в ближайшие лечебные учреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Сообщается, что в связи с тем, что в городе до сих пор нет отопления, температура в помещениях больницы снизилась до +3 - +7 градусов. Тяжелых больных разместили в наиболее защищенных помещениях отделений, пациентов обеспечили одеялами, а помещение - достаточным количеством электрообогревателей. В то же время, в больнице начали происходить обесточивания, срабатывала защитная автоматика из-за перегрузки электросети.

Управление здравоохранения Черкасской области решило временно приостановить госпитализацию пациентов в Смелянскую городскую больницу и развернуть дополнительные 100 коек терапевтического и неврологического профиля на базе КЗ "Смелянская городская больница имени Тараса Шевченко" Смелянского городского совета.

Напомним, по факту по факту отсутствия тепла в городе Смела Черкасской области, открыто уголовное производство.

Отметим, ранее сообщалось, что в Смеле из-за отсутствия тепла введут чрезвычайное положение. Отопительный сезон в городе не начали из-за долгов перед поставщиками газа.

ОАО "Черкассыгаз" прекратило подачу газа котельным города еще в прошлом году. Поставщик требовал от власти Смелы погасить долг частного обслуживающего предприятия "Смела Энергоинвест" в размере более 200 млн грн. В 2010 году горсовет передал ему права на городские котельные и теплоцентрали.

Как сообщало РБК-Украина, из-за отсутствия отопления в Кривом Роге 13 ноября также открыли уголовное дело.