Смак літа в банці: рецепт консервованих кавунів на зиму

Соковитий кавун можна не лише їсти влітку, а й законсервувати у банках. Він виходить незвичний, має освіжаючий смак і стане чудовою родзинкою святкового столу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал фудблогерки Лідії Кононенко.
На 3 л банку необхідні такі інгредієнти:
Легкий спосіб приготування
Очистіть кавун, виділіть шкірку та наріжте бажаними шматочками. Банки простерилізуйте і закладіть у них кавуни. Залийте кип'ятком, накрийте кришками та залиште на 20 хв настоюватись.
Після цього злийте воду в каструлю і поставте на вогонь. Додайте у воду сіль, цукор та перемішайте. В кінці влийте оцет.
Розлийте розсіл по банках та поставте їх ще варитись на 2 хв. Закрийте банки герметично кришками, переверніть верх дном і залиште охолоджуватись.
