Вкус лета в банке: рецепт консервированных арбузов на зиму

Сочный арбуз можно не только есть летом, но и законсервировать в банках. Он получается необычный, имеет освежающий вкус и станет прекрасной изюминкой праздничного стола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал фудблогера Лидии Кононенко.
На 3 л банку необходимы такие ингредиенты:
Легкий способ приготовления
Очистите арбуз, выделите кожуру и нарежьте желаемыми кусочками. Банки простерилизуйте и заложите в них арбузы. Залейте кипятком, накройте крышками и оставьте на 20 мин настаиваться.
После этого слейте воду в кастрюлю и поставьте на огонь. Добавьте в воду соль, сахар и перемешайте. В конце влейте уксус.
Разлейте рассол по банкам и поставьте их еще вариться на 2 мин. Закройте банки герметично крышками, переверните верх дном и оставьте охлаждаться.
