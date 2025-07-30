Що станеться з організмом, якщо щодня їсти кавун: 6 наслідків

Соковитий, солодкий і освіжаючий кавун став ідеальним літнім перекусом. Але надмірне вживання навіть найкорисніших продуктів може мати неочікувані наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Verywell health .

Проблеми з травленням

Кавун містить високий вміст фруктози, а це цукор, який може спричинити проблеми з травленням, особливо у людей із такими захворюваннями, як синдром подразненого кишечника.

У рідкісних випадках вживання кавуна при непереносимості фруктози може призвести до пошкодження нирок або печінки.

Під час вживання кавуна у вас можуть виникнути неприємні шлунково-кишкові симптоми, зокрема:

здуття живота

закреп

діарея

біль у шлунку

Перевантаження калієм

Кавун містить високий рівень калію - 170 мг на склянку, нарізану кубиками. Калій важливий для здоров’я серця, але надмірне вживання цього мінералу може спричинити негативні наслідки у деяких людей, зокрема у тих, хто приймає ліки від захворювань нирок або серця.

У деяких випадках надлишок калію може призвести до стану, який називається гіперкаліємією, що може серйозно порушити серцевий ритм і вимагати невідкладної допомоги.

Це також може спричинити м’язову слабкість і параліч.

Різке підвищення рівня цукру в крові

Кавун має високий глікемічний індекс, який вимірює підвищує рівень цукру в крові. Його глікемічний індекс становить від 74 до 80.

Вживання великої кількості кавуна може підвищити рівень цукру в крові. Кавун може бути безпечним вибором для людей з діабетом, тому його слід вживати помірно.

Сильна алергічна реакція

Алергічна реакція на кавун можлива, особливо у людей з алергією на трави або амброзію. Це може навіть призвести до анафілактичної реакції, яка може спричинити набряк та утруднене дихання.

Симптоми алергії на кавун можуть варіювати від легких до важких. Найчастіше зустрічаються такі її прояви:

шкірні висипи: свербіж, кропив'янка, почервоніння шкіри

респіраторні симптоми: чхання, закладеність носа, кашель, утруднене дихання

симптоми з боку травної системи: нудота, блювання, біль у животі, діарея

Мігрень

Кавун містить високий рівень тираміну, амінокислоти (будівельного блоку білка), яка може викликати мігрень.

В дослідженні, в якому взяли участь майже 4000 людей, кавун очолив список із дев'яти фруктів, які викликали головний біль протягом кількох хвилин після їх вживання. Приблизно у 30% учасників розвивався головний біль.

Зміна кольору шкіри

Лікопенемія - це стан, який призводить до тимчасового набуття шкірою помаранчевого відтінку. Він розвивається внаслідок вживання продуктів, багатих на каротиноїди, один з яких називається лікопіном. Кавун багатий на лікопін, який є антиоксидантом, корисним для здоров'я, якщо ви не їсте його в надмірній кількості.

Вживання великої кількості їжі з високим вмістом лікопіну може в рідкісних випадках призвести до знебарвлення зовнішніх шарів шкіри. Цей стан не є небезпечним і зникне, якщо зменшити кількість лікопіну у вашому раціоні.

Добова норма кавуна

Рекомендована добова норма споживання фруктів становить від 1,5 до 2 склянок на день. Кавун приблизно на 92 % складається з води, тому він також може допомогти вам підтримувати водний баланс.

Кавун містить мало деяких необхідних поживних речовин, включаючи білок, вітамін Е та деякі вітаміни групи В. Вживання лише одного виду їжі може призвести до дисбалансу поживних речовин і навіть недоїдання.