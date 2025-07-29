Чи справді шкірки від кавуна можна їсти? Відповідь здивує усіх

Шкірка кавуна - не просто відходи. У багатьох кухнях світу її маринують, тушкують або додають у салати. Та чи справді вживання кавунової шкірки є безпечним і корисним?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Verywell health .

Чим корисні шкірки від кавуна

Чудове джерело клітковини

Клітковина підтримує регулярне випорожнення кишечника та знижує ризик раку товстої кишки та серцевих захворювань.

Дієтолог Джулі Стефанскі сказала, що шкірка дуже багата на клітковину, що робить її дуже корисною від внутрішньої частини кавуна. Б ільшість клітковини в шкірці є нерозчинною, що сприяє випорожненню кишечника. Вона також містить трохи розчинної, яка допомагає знизити рівень холестерину.

Оскільки шкірка кавуна дуже волокниста, то травній системі може знадобитися час, щоб адаптуватися. З'їдання занадто великої кількості кавуна за один раз може спричинити здуття живота.

Шкірки багаті на цитрулін

Шкірки кавуна містять цитрулін, амінокислоту, яка може сприяти підвищенню продуктивності під час тренувань та покращувати кровообіг.

В одній склянці кавуна міститься близько 250-300 мг цитруліну. У шкірці його приблизно на 60% більше, ніж у червоній м’якоті.

Додавання склянки шкірок до смузі може допомогти отримати більше цитруліну. Однак, для покращення серцево-судинної та м’язової діяльності потрібно близько 3-6 г цитруліну на день.

Шкірка може бути більш поживною, ніж м'якоть

Шкірки кавуна містять вітамін С, вітамін В6, бета-каротин, кальцій, клітковину, цинк і фосфор - важливий мінерал, який підтримує нормальну функцію нервів і м’язів.

Варто з'їсти приблизно від 1 до 1,5 склянок шкірки, щоб отримати значну кількість цих вітамінів, мінералів та антиоксидантів.

Що зробити перед вживанням

Потрібно завжди мити кавун під проточною водою, перш ніж розрізати його, навіть якщо ви їсте лише м’якоть. Очищення зовнішньої зеленої шкірки може допомогти видалити бруд.

Ніж проходить крізь зовнішню частину всередину, тому навіть якщо ви не використовуєте шкірку кавуна, вам завжди потрібно ретельно мити його зовні, щоб бактерії не потрапили всередину.

Чисті кавунові шкірки, як правило, безпечні для вживання, але вони містять багато клітковини, тому краще вводити їх поступово, щоб уникнути проблем із травленням.

Як їсти кавунові шкірки

Маринування

У багатьох кухнях білу частину шкірки маринують - вона набуває хрусткої текстури й цікавого смаку.

Тушкування або смаження

Шкірки можна нарізати смужками й тушкувати з іншими овочами або додавати в супи.

Смузі або соки

Біла частина шкірки добре поєднується в смузі з лимонним соком або імбиром.

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