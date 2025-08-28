Смак літа в банці: рецепт консервованих кавунів на зиму
Соковитий кавун можна не лише їсти влітку, а й законсервувати у банках. Він виходить незвичний, має освіжаючий смак і стане чудовою родзинкою святкового столу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал фудблогерки Лідії Кононенко.
Рецепт консервованих кавунів
На 3 л банку необхідні такі інгредієнти:
- кавуни
- сіль - 1 ст.л
- цукор - 3 ст.л
- оцет - 50 мл
Легкий спосіб приготування
Очистіть кавун, виділіть шкірку та наріжте бажаними шматочками. Банки простерилізуйте і закладіть у них кавуни. Залийте кип'ятком, накрийте кришками та залиште на 20 хв настоюватись.
Приготування консервованих кавунів (фото: кадр з відео)
Після цього злийте воду в каструлю і поставте на вогонь. Додайте у воду сіль, цукор та перемішайте. В кінці влийте оцет.
Розлийте розсіл по банках та поставте їх ще варитись на 2 хв. Закрийте банки герметично кришками, переверніть верх дном і залиште охолоджуватись.
Консервовані кавуни (фото: кадр з відео)
