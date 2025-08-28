Смак літа в банці: рецепт консервованих кавунів на зиму

Соковитий кавун можна не лише їсти влітку, а й законсервувати у банках. Він виходить незвичний, має освіжаючий смак і стане чудовою родзинкою святкового столу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал фудблогерки Лідії Кононенко .

Рецепт консервованих кавунів

На 3 л банку необхідні такі інгредієнти:

кавуни

сіль - 1 ст.л

цукор - 3 ст.л

оцет - 50 мл

Легкий спосіб приготування

Очистіть кавун, виділіть шкірку та наріжте бажаними шматочками. Банки простерилізуйте і закладіть у них кавуни. Залийте кип'ятком, накрийте кришками та залиште на 20 хв настоюватись.

Приготування консервованих кавунів (фото: кадр з відео)

Після цього злийте воду в каструлю і поставте на вогонь. Додайте у воду сіль, цукор та перемішайте. В кінці влийте оцет.

Розлийте розсіл по банках та поставте їх ще варитись на 2 хв. Закрийте банки герметично кришками, переверніть верх дном і залиште охолоджуватись.

Консервовані кавуни (фото: кадр з відео)