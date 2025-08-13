Смачний кетчуп до м’яса: рецепт солодко-гострого соусу, як у ресторані
Домашній кетчуп - це не просто соус, а справжня кулінарна магія, яка здатна перетворити звичайну страву на ресторанний шедевр. Його смак набагато глибший і багатший, ніж у магазинних аналогів, адже він готується з натуральних овочів і спецій.
Як приготувати кетчуп, який не гірше за ресторанний, розповідає РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Смачно та гарно вдома".
Інгредієнти:
Помідори - 4 кг
Цибуля - 400 г
Солодкий перець - 300 г
Часник - 1 головка
Сіль - 3 ст. л.
Цукор - 250 г
Кориця - ½ ч. л.
Гвоздика - 4 шт.
Червоний гострий перець - ½ ч. л.
Приправа до шашлику - 1 ч. л.
Оцет 9% - 150 мл
Приготування
Помідори, цибулю та солодкий перець наріжте та перекладіть у велику каструлю. Варіть на середньому вогні до м’якості, близько 40 хвилин.
Покладіть всі овочі у каструлю (Кадр з відео)
Додайте подрібнений часник, спеції, сіль і цукор. Варіть ще 10 хвилин, щоб овочі просочилися ароматами.
Додайте спеції (Кадр з відео)
Збийте суміш блендером до однорідності.
Додайте оцет і готуйте ще 15-20 хвилин, доки соус не загусне.
За бажанням процідіть через сито для шовковистої текстури.
Кетчуп виходить насичено-червоним, ароматним і з приємним балансом солодкості та гостроти. Кориця й гвоздика додають йому вишуканої нотки, а приправа до шашлику підсилює смак м’яса.
Готовий соус можна закатати у стерильні банки та зберігати всю зиму або тримати в холодильнику до 2 тижнів.
