Смачний кетчуп до м’яса: рецепт солодко-гострого соусу, як у ресторані

Домашній кетчуп - це не просто соус, а справжня кулінарна магія, яка здатна перетворити звичайну страву на ресторанний шедевр. Його смак набагато глибший і багатший, ніж у магазинних аналогів, адже він готується з натуральних овочів і спецій.

Як приготувати кетчуп, який не гірше за ресторанний, розповідає РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Смачно та гарно вдома".

Інгредієнти:

Помідори - 4 кг

Цибуля - 400 г

Солодкий перець - 300 г

Часник - 1 головка

Сіль - 3 ст. л.

Цукор - 250 г

Кориця - ½ ч. л.

Гвоздика - 4 шт.

Червоний гострий перець - ½ ч. л.

Приправа до шашлику - 1 ч. л.

Оцет 9% - 150 мл

Приготування

Помідори, цибулю та солодкий перець наріжте та перекладіть у велику каструлю. Варіть на середньому вогні до м’якості, близько 40 хвилин.

Покладіть всі овочі у каструлю (Кадр з відео)

Додайте подрібнений часник, спеції, сіль і цукор. Варіть ще 10 хвилин, щоб овочі просочилися ароматами.

Додайте спеції (Кадр з відео)

Збийте суміш блендером до однорідності.

Додайте оцет і готуйте ще 15-20 хвилин, доки соус не загусне.

За бажанням процідіть через сито для шовковистої текстури.

Кетчуп виходить насичено-червоним, ароматним і з приємним балансом солодкості та гостроти. Кориця й гвоздика додають йому вишуканої нотки, а приправа до шашлику підсилює смак м’яса.

Готовий соус можна закатати у стерильні банки та зберігати всю зиму або тримати в холодильнику до 2 тижнів.