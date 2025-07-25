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Хрумкі мариновані огірки на зиму: найкращий рецепт

, П'ятниця 25 липня 2025 15:05
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Хрумкі мариновані огірки на зиму: найкращий рецепт Рецепт маринованих огірків на зиму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Домашні мариновані огірки залишаються однією з найпопулярніших заготовок на зиму. Нижче наведено перевірений рецепт хрумких і смачних огірків, який не потребує складних інгредієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Тетяни Юшиної.

Мариновані огірочки по-угорськи

На 5 кг огірків необхідно:

  • часник, лавровий лист, чорний і духмяний перець, гвоздика, сухі зерна гірчиці
  • води - 3,5 л
  • оцет - 0,5 л
  • цукор - 600 г
  • сіль - 100 г

Легкий спосіб приготування

Спочатку огірки потрібно помити і замочити в холодній воді на 2-3 години.

В чисті баночки 0,5-1 літр покладіть по 1 зубчику часнику, 1 лавровому листику, 1 гвоздичці (не обов’язково, якщо любите), декілька горошин чорного і духмяного перцю, 1 ч.л зернят гірчиці.

Після цього щільно наповніть банки огірками. У воду додайте сіль, цукор, оцет та доведіть до кипіння.

Залийте гарячий маринад в банки та прикрийте кришками.

На дно широкої каструлі покласти покладіть рушничок та на верх поставте банки. Далі налийте в каструлю гарячої води та поставте на вогонь. Доведіть воду до кипіння та стерилізуйте огірки 5-7 хвилин.

В кінці дістаньте банки, герметично закрийте кришками та переверніть. Накрийте банки теплою ковдрою, поки повністю не охолонуть.

Хрумкі мариновані огірки на зиму: найкращий рецепт

Хрумкі мариновані огірки на зиму: найкращий рецепт

Хрумкі мариновані огірки на зиму: найкращий рецептРецепт маринованих огірків на зиму (фото: кадр з відео)

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