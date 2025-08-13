Вкусный кетчуп к мясу: рецепт сладко-острого соуса, как в ресторане
Домашний кетчуп - это не просто соус, а настоящая кулинарная магия, которая способна превратить обычное блюдо в ресторанный шедевр. Его вкус намного глубже и богаче, чем у магазинных аналогов, ведь он готовится из натуральных овощей и специй.
Как приготовить кетчуп, который не хуже ресторанного, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Вкусно и красиво дома".
Ингредиенты:
-
Помидоры - 4 кг
-
Лук - 400 г
-
Сладкий перец - 300 г
-
Чеснок - 1 головка
-
Соль - 3 ст. л.
-
Сахар - 250 г
-
Корица - ½ ч. л.
-
Гвоздика - 4 шт.
-
Красный острый перец - ½ ч. л.
-
Приправа к шашлыку - 1 ч. л.
-
Уксус 9% - 150 мл
Приготовление
Помидоры, лук и сладкий перец нарежьте и переложите в большую кастрюлю. Варите на среднем огне до мягкости, около 40 минут.
Положите все овощи в кастрюлю (Кадр из видео)
Добавьте измельченный чеснок, специи, соль и сахар. Варите еще 10 минут, чтобы овощи пропитались ароматами.
Добавьте специи (Кадр из видео)
Взбейте смесь блендером до однородности.
Добавьте уксус и готовьте еще 15-20 минут, пока соус не загустеет.
По желанию процедите через сито для шелковистой текстуры.
Кетчуп получается насыщенно-красным, ароматным и с приятным балансом сладости и остроты. Корица и гвоздика придают ему изысканную нотку, а приправа к шашлыку усиливает вкус мяса.
Готовый соус можно закатать в стерильные банки и хранить всю зиму или держать в холодильнике до 2 недель.
Вас может заинтересовать
- Лучший рецепт кетчупа на зиму: рецепт хрустящих маринованных огурцов на зиму
- Рецепт хрустящих маринованных огурцов на зиму в хрустящем виде
- 5 лучших консервированных продуктов, которые полезны для мозга