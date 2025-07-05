Смачна запіканка всього за 30 хвилин: простий рецепт, який має приготувати кожен
Рецепт смачної запіканки, яку має приготувати кожен (фото: Getty Images)
Запіканка - швидка та поживна страва, яку можна приготувати всього за 30 хвилин. У рецепті використані прості інгредієнти, доступні у будь-якому сезоні, що робить її ідеальним вибором для здорового обіду або вечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал дієтолога Тетяни Лакусти.
Рецепт запіканки
Інгредієнти:
- куряче філе - 1-2 шт.
- броколі - 1 ціле
- кабачок -1 шт.
- перець - 1 шт. (овочі можуть бути будь-які)
Для заправки:
- яйця - 2-3 шт.
- сметана - 6 ст. л
- молоко - 100 мл
- спеції (сіль, перець, паприка, овочева приправа, прованські трави)
- твердий сир - 100-150 г
Легкий спосіб приготування
Спочатку філе та овочі потрібно нарізати та викласти у форму для запікання. Окремо змішуйте яйця, сметану, молоко та спеції, додайте натертий сир та залийте цим овочі.
Запікайте в духовці при температурі 180ʼ 30 хв.
Рецепт запіканки (фото: кадр з відео)
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