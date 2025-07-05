Смачна запіканка всього за 30 хвилин: простий рецепт, який має приготувати кожен

Запіканка - швидка та поживна страва, яку можна приготувати всього за 30 хвилин. У рецепті використані прості інгредієнти, доступні у будь-якому сезоні, що робить її ідеальним вибором для здорового обіду або вечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал дієтолога Тетяни Лакусти.