Вкусная запеканка всего за 30 минут: простой рецепт, который должен приготовить каждый
Рецепт вкусной запеканки, которую должен приготовить каждый (фото: Getty Images)
Запеканка - быстрое и питательное блюдо, которое можно приготовить всего за 30 минут. В рецепте использованы простые ингредиенты, доступные в любом сезоне, что делает ее идеальным выбором для здорового обеда или ужина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал диетолога Татьяны Лакусты.
Рецепт запеканки
Ингредиенты:
- куриное филе - 1-2 шт.
- брокколи - 1 целое
- кабачок -1 шт.
- перец - 1 шт. (овощи могут быть любые)
Для заправки:
- яйца - 2-3 шт.
- сметана - 6 ст. л
- молоко - 100 мл
- специи (соль, перец, паприка, овощная приправа, прованские травы)
- твердый сыр - 100-150 г
Легкий способ приготовления
Сначала филе и овощи нужно нарезать и выложить в форму для запекания. Отдельно смешивайте яйца, сметану, молоко и специи, добавьте натертый сыр и залейте этим овощи.
Запекайте в духовке при температуре 180ʼ 30 мин.
Рецепт запеканки (фото: кадр из видео)
Вас может заинтересовать
- 5 салатов, которые улучшают пищеварение и работу кишечника
- Рецепт клубничных роллов, которые каждый должен приготовить летом
- Легкий салат на ужин без майонеза, который вы захотите готовить каждый день