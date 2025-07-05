Вкусная запеканка всего за 30 минут: простой рецепт, который должен приготовить каждый

Запеканка - быстрое и питательное блюдо, которое можно приготовить всего за 30 минут. В рецепте использованы простые ингредиенты, доступные в любом сезоне, что делает ее идеальным выбором для здорового обеда или ужина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал диетолога Татьяны Лакусты.