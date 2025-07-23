В "Слузі народу" зробили заяву щодо НАБУ і САП: бачимо невдоволення, будемо реагувати

"Ми бачимо, що є невдоволення, будемо на нього реагувати. Як тільки буде представлений загальний план дій, ми у Верховній Раді готові політично його підтримати, надати необхідні ресурси та забезпечити потрібні рішення", - заявив Арахамія.

Щодо законопроєкту №12414 він наголосив:

У документі немає і ніколи не було жодного слова про ліквідацію НАБУ, САП або НАЗК.

Заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності.

Закон не зачіпає інфраструктуру НАБУ і САП, ці органи продовжують працювати.

За весь час цього скликання парламенту не було жодного наступу на антикорупційні органи.

Арахамія нагадав, що одним із перших рішень Верховної Ради було посилення антикорупційних інститутів, зокрема:

Надано НАБУ повноваження самостійно прослуховувати підозрюваних (законопроєкт №1009).

Посилено незалежність НАЗК і впроваджено процедуру відбору його голови за участі міжнародних партнерів (законопроєкт №1029).

Розблоковано роботу Вищого антикорупційного суду (законопроєкт №1025).

Також Арахамія зазначив, що команда парламенту підтримує інші антикорупційні ініціативи, серед яких зняття депутатської недоторканності, повернення покарань за незаконне збагачення та кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

"Ми готові і надалі підтримувати політично все, що необхідно для ефективної роботи правоохоронної системи, і розглянемо будь-які запропоновані зміни", - резюмував голова фракції.