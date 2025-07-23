В "Слуге народа" сделали заявление по НАБУ и САП: видим недовольство, будем реагировать

В "Слуге народа" заявили, что осознают общественное недовольство и пообещали поддержать будущий план действий по НАБУ и САП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамию в Telegram.
"Мы видим, что есть недовольство, будем на него реагировать. Как только будет представлен общий план действий, мы в Верховной Раде готовы политически его поддержать, предоставить необходимые ресурсы и обеспечить нужные решения", - заявил Арахамия.
Относительно законопроекта №12414 он подчеркнул:
Арахамия напомнил, что одним из первых решений Верховной Рады было усиление антикоррупционных институтов, в частности:
Также Арахамия отметил, что команда парламента поддерживает другие антикоррупционные инициативы, среди которых снятие депутатской неприкосновенности, возвращение наказаний за незаконное обогащение и уголовную ответственность за ложь в декларациях.
"Мы готовы и в дальнейшем поддерживать политически все, что необходимо для эффективной работы правоохранительной системы, и рассмотрим любые предложенные изменения", - резюмировал глава фракции.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который существенно меняет распределение полномочий между антикоррупционными органами. Новые положения значительно усиливают роль Генеральной прокуратуры в делах, которые ранее вели исключительно НАБУ и САП.
В частности, генпрокурор теперь получит право доступа ко всем материалам уголовных производств НАБУ, сможет давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел.
Кроме того, руководителя САП лишают возможности входить в состав группы прокуроров, что фактически снижает его влияние на процесс.
Перед голосованием за законопроект антикоррупционные органы призвали народных депутатов не поддерживать его.
На этом фоне в Киеве и нескольких других городах прошли акции протеста. Несмотря на это, вечером, 23 июля, президент Владимир Зеленский подписал документ.
Больше о законе - читайте в материале РБК-Украина.
Также подробнее ознакомиться о том, что такое НАБУ и САП и чем занимаются антикоррупционные органы можно в отдельном материале РБК-Украина.
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