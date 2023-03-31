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Служитиме на боці добра: прикордонники "приземлили" російський дрон в Донецькій області

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П'ятниця 31 березня 2023 15:43
Служитиме на боці добра: прикордонники "приземлили" російський дрон в Донецькій області Фото: прикордонники "приземлили" російський дрон в Донецькій області (t.me/DPSUkr)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські прикордонники "приземлили" російський безпілотник в Донецькій області. Тепер його використовуватимуть наші військовослужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

""Пташка" призначалася для скидання боєприпасів та літала над опорним пунктом прикордонників. Окрім "поранення" в лопать зі стрілецької зброї, пошкоджень не зазнала, тож зовсім скоро успішно служитиме на боці добра", - зазначають прикордонники.

РБК-Україна повідомляло, що наші бійці з 22 лютого 2022 року знищили понад 1500 найпоширеніших російських дронів "Орлан-10".

Окрім того, Україна сформувала перші три ударні роти БПЛА.

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