Служитиме на боці добра: прикордонники "приземлили" російський дрон в Донецькій області

Українські прикордонники "приземлили" російський безпілотник в Донецькій області. Тепер його використовуватимуть наші військовослужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

""Пташка" призначалася для скидання боєприпасів та літала над опорним пунктом прикордонників. Окрім "поранення" в лопать зі стрілецької зброї, пошкоджень не зазнала, тож зовсім скоро успішно служитиме на боці добра", - зазначають прикордонники.

РБК-Україна повідомляло, що наші бійці з 22 лютого 2022 року знищили понад 1500 найпоширеніших російських дронів "Орлан-10".

Окрім того, Україна сформувала перші три ударні роти БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.