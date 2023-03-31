Будет служить на стороне добра: пограничники "приземлили" российский дрон в Донецкой области

Украинские пограничники приземлили российский беспилотник в Донецкой области. Теперь его будут использовать наши военнослужащие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

""Птичка" предназначалась для сброса боеприпасов и летала над опорным пунктом пограничников. Кроме "ранения" в лопасть из стрелкового оружия, повреждения не получила, поэтому совсем скоро будет успешно служить на стороне добра", - отмечают пограничники.

РБК-Украина сообщало, что наши бойцы с 22 февраля 2022 года уничтожили более 1500 самых распространенных российских дронов "Орлан-10".

Кроме того, Украина сформировала первые три ударные роты БПЛА.

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