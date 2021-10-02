"Слуги народа" начали собирать подписи за отставку Разумкова
Фото: Дмитрий Разумков, спикер Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Нардепы от "Слуги народа" начали сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера ВР. Подписи собирают в рамках заседания в Трускавце.
Об этом РБК-Украина рассказало несколько проинформированных источников.
Отметим, что недавно фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Разумкова.
Впоследствии в Раде заявили, что уже подготовили подписные листы. Однако затем нардеп и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прислал еще одно обращение об отставке Разумкова, поэтому процедуру перезапустили.
В свою очередь пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не причастен к этой инициативе.