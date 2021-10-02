Зеленский об отставке Разумкова: не выполняешь партийную программу - ищи другую команду

По словам Зеленского, ему не нравится то, что Разумков выносит вопрос своей отставки в медиа, поскольку оно есть внутрифракционным.

"Вопрос Дмитрия Александровича для меня не вопрос. Я считаю, что это вопрос внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы, или его консультантов, в том, что он выносит этот вопрос в медиа. Для меня все просто: если мы боремся с олигархами, подпиши закон, если не подписываете - ищите другую команду", - отметил президент.

Лидер страны добавил, что Разумков "живет своей жизнью", если выступает против политики, которую поддерживает большинство в Верховной раде.

"Если не поддерживаете политику в отношении олигархов, если не поддерживаете санкционную политику в отношении Медведчука, то у этих людей другие политические взгляды и это нормально. Но, если они другие чем у 200 человек, и другие чем у 73%, которые отдали свои голоса за эту программу, то значит, что ты живешь своей жизнью", - отметил Зеленский.