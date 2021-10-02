ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"Слуги народу" зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова

Новость на русском →
Трускавець, Субота 02 жовтня 2021 17:52
"Слуги народу" зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова Фото: Дмитро Разумков, спікер Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Фракція партії "Слуга народу" зібрала понад 150 підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Тепер нардепи зможуть винести це питання на розгляд Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря "Слуги народу" Юлію Палійчук.

Вона зазначила, що станом на 17:30 під колективною ініціативою про відставку спікера Верховної ради зібрано понад 150 підписів народних депутатів.

Інших деталей прессекретар "Слуги народу" не навела.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що "Слуги народу" почали збирати підписи за відставку Дмитра Разумкова.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський назвав процедуру відставки Разумкова внутрішньофракційним питанням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слуга народа Верховна рада
NEWS
В заручниках у Саакашвілі не може бути стратегічне партнерство двох країн, - МЗС Грузії
В заручниках у Саакашвілі не може бути стратегічне партнерство двох країн, - МЗС Грузії
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо