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В "Слуге народа" заявили, что Рада будет работать во время карантина

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 23:31
В "Слуге народа" заявили, что Рада будет работать во время карантина
Фото: Евгения Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

Евгения Кравчук отметила, что нардепы не могут себе позволить идти на карантин

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что во время встречи фракции с президентом Владимиром Зеленским, народные депутаты единогласно согласились, что Верховная рада продолжит работать во время карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кравчук в Facebook.

При этом она отметила, что народные депутаты не могут себе позволить идти на карантин.

"Фракция встретилась с президентом. Говорили откровенно и время эмоционально. В итоге практически единодушно согласились с позицией главы государства. Верховная рада работать. Мы не можем себе позволить идти на карантин и не работать в сессионном зале", - написала Кравчук.

Также нардеп отметила, что коронавирус бьет не только по здоровью, но и по экономике.

"Украина стоит перед вызовами, которых никогда не было. Вызовами глобального характера. Коронавирус бьет не только по здоровью, но и по экономике, по государственным институтам, по благосостоянию и повседневной жизни людей. В такой ситуации народные избранники - если они действительно народные - не могут позволить себе отсиживаться, прячась за процедурами и нормами. Это тот самый момент, когда власть должна показать свою сплоченность и решимость в борьбе с глобальным бедствием", - добавила она.

Напомним, во вторник, 17 марта, в 8 утра состоится внеочередное заседание Верховной рады.

Кроме того, в связи с пандемией коронавируса график работы парламента изменится: до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах. Пленарных заседаний не будет.

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