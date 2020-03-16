ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обнародовано повестку дня внеочередного заседания Рады

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 21:10
Обнародовано повестку дня внеочередного заседания Рады
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ходе заседания нардепы расмотрят законопроект о коронавирусе

В Верховной раде обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания 17 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Рады.

Сообщается, что на обсуждение будет вынесен ряд законопроектов, вопросы Кабинета министров, а также деятельность силовых органов.

Таким образом, на внеочередном заседании запланировано рассмотрение следующих вопросов:

  • проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19);
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения;
  • проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета;
  • проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19);
  • проект постановления о некоторых вопросах организации работы Верховной рады Украины на период действия карантина в Украине;
  • проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной рады Украины девятого созыва.

Напомним, во вторник, 17 марта, в 8 утра состоится внеочередное заседание Верховной рады.

Кроме того, в связи с пандемией коронавируса график работы парламента изменится: до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах. Пленарных заседаний не будет.

В США начали испытания вакцины от коронавируса на людях Опубликован текст законопроекта о коронавирусе
Новости Украины Верховная Радавнеочередное заседаниеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь