У "Слузі народу" заявили, що Рада буде працювати під час карантину

Фото: Євгенія Кравчук (facebook.com yevheniya.khudzik)

Євгенія Кравчук зазначила, що нардепи не можуть собі дозволити йти на карантин

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що під час зустрічі фракції з президентом Володимиром Зеленським, народні депутати одноголосно погодилися, що Верховна рада продовжить працювати під час карантину через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кравчук у Facebook.

При цьому вона зазначила, що народні депутати не можуть собі дозволити йти на карантин.

"Фракція зустрілася з президентом. Говорили відверто і часом емоційно. У підсумку практично одностайно погодилися з позицією глави держави. Верховна рада має працювати. Ми не можемо собі дозволити йти на карантин і не працювати в сесійній залі", - написала Кравчук.

Також нардеп зазначила, що коронавірус б'є не тільки по здоров'ю, але і по економіці.

"Україна стоїть перед викликами, яких ніколи не було. Викликами глобального характеру. Коронавірус б'є не тільки по здоров'ю, але і по економіці, по державних інституцій, добробуту та повсякденному житті людей. У такій ситуації народні обранці - якщо вони дійсно народні - не можуть дозволити собі відсиджуватися, ховаючись за процедурами та нормами. Це той самий момент, коли влада повинна показати свою згуртованість і рішучість у боротьбі з глобальним лихом", - додала вона.

Нагадаємо, у вівторок, 17 березня, о 8 ранку відбудеться позачергове засідання Верховної ради.

Крім того, у зв'язку з пандемією коронавірусу графік роботи парламенту зміниться: до 3 квітня нардепи працюватимуть у комітетах. Пленарних засідань не буде.