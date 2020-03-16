График работы Рады изменят из-за пандемии коронавируса

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Очередность пленарных и комитетских недель будет изменена

График работы Верховной рады Украины будет изменен из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Предлагается предусмотреть, что до 3 апреля нардепы будут работать в комитетах, а не в сессионном зале.

"Будет предложено изменить график работы ВРУ. ВР не закрывается, а продолжает работать. Однако мы изменим очередность пленарных и комитетских недель. До 3 апреля 2020 года мы переходим в режим работы в комитетах. Я разговаривал с коллегами из разных фракций, все это предложение поддержат", - заявил Разумков.

Напомним, ранее глава парламента заявил, что в Верховной раде не видят оснований для введения чрезвычайного положения из-за угрозы распространения нового типа коронавируса COVID-19. Спикер также заявил, что вопрос введения ЧП не был принят на заседании СНБО.

Как писало РБК-Украина, Разумков ранее не исключал, что Рада проведет несколько внеочередных заседаний. По его словам, на следующей неделе будет известно о внеочередных заседаниях, на которых будут приниматься законопроекты, необходимые для обеспечения работы различных учреждений.