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В "Слуге народа" заявили о достаточном количестве голосов для принятия "антиколомойского" закона

Новости » Политика     07.05.2020 - 14:47
В "Слуге народа" заявили о достаточном количестве голосов для принятия "антиколомойского" закона
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Давида Арахамия, есть нардепы, которые не поддерживают законопроект

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что у фракции есть достаточно голосов, чтобы поддержать банковский "антиколомойский" закон, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он добавил, что есть нардепы, которые не поддерживают законопроект.

"По банкам, я думаю, что у нас есть достаточно голосов. Есть наши коллеги, которые активно не поддерживают этот законопроект. Но я думаю, что у нас достаточно голосов, чтобы его принять его за основу", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее Международный валютный фонд назвал два условия для продолжения сотрудничества с Украиной - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Первый уже принят и подписан президентом Владимиром Зеленским, за второй голосовать в ближайшее время.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что без поддержки МВФ Украину ждет банкротство и погружения в нищету.

Кроме того, депутаты собрали 150 подписей для инициирования спецпроцедуры для рассмотрения антиколомойского закона о банках. После чего, Верховная рада одобрила спецпроцедуру для рассмотрения закона.

Добавим, что закон о банках после принятия могут обжаловать в Конституционном суде.

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