В "Слузі народу" заявили про достатню кількість голосів для прийняття "антиколомойського" закону

Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Давида Арахамія, є нардепи, які не підтримують законопроект

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у фракції є достатньо голосів аби підтримати банківський "антиколомойський" закон, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він додав, що є нардепи, які не підтримують законопроект.

"По банкам, я думаю, що в нас є достатньо голосів. Є наші колеги, які активно не підтримують цей законопроект. Але я думаю, що в нас достатньо голосів, щоб його прийняти його за основу", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд назвав дві умови для продовження співпраці з Україною - закон про ринок землі та так званий банківський "антиколомойський закон". Перший уже прийнято і підписано президентом Володимиром Зеленським, за другий голосуватимуть найближчим часом.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що без підтримки МВФ на Україну чекає банкрутство і занурення у злидні.

Крім того, парламентарі зібрали 150 підписів для ініціювання спецпроцедури для розгляду антиколомойського закону про банки. Після чого, Верховна рада схвалила спецпроцедуру для розгляду закону.

Додамо, що закон про банки після прийняття можуть оскаржити в Конституційному суді.