ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В "Слузі народу" заявили про достатню кількість голосів для прийняття "антиколомойського" закону

Новини » Політика     07.05.2020 - 14:47
В "Слузі народу" заявили про достатню кількість голосів для прийняття "антиколомойського" закону
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Давида Арахамія, є нардепи, які не підтримують законопроект

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у фракції є достатньо голосів аби підтримати банківський "антиколомойський" закон, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він додав, що є нардепи, які не підтримують законопроект.

"По банкам, я думаю, що в нас є достатньо голосів. Є наші колеги, які активно не підтримують цей законопроект. Але я думаю, що в нас достатньо голосів, щоб його прийняти його за основу", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд назвав дві умови для продовження співпраці з Україною - закон про ринок землі та так званий банківський "антиколомойський закон". Перший уже прийнято і підписано президентом Володимиром Зеленським, за другий голосуватимуть найближчим часом.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що без підтримки МВФ на Україну чекає банкрутство і занурення у злидні.

Крім того, парламентарі зібрали 150 підписів для ініціювання спецпроцедури для розгляду антиколомойського закону про банки. Після чого, Верховна рада схвалила спецпроцедуру для розгляду закону.

Додамо, що закон про банки після прийняття можуть оскаржити в Конституційному суді.

Мінюст вимагає від ПриватБанку виплатити Суркісам 250 млн доларів У Раді назвали дату наступного позачергового засідання ВР
Новини України Верховна РадаЗаконбанки
News
On Top