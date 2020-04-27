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Раде рекомендовали принять закон о банках во втором чтении

Новости » Финансы     27.04.2020 - 13:34
Раде рекомендовали принять закон о банках во втором чтении
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Финкомитет прошел все правки к законопроекту

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять закон о банках во втором чтении. Об этом написал нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

По его словам, комитет прошел все правки к документу.

"Налоговый комитет ВР рассмотрел все правки к "банковскому" законопроекту. Решением комитета законопроект отправлен в зал на второе чтение", - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Верховной рады по вопросам финансов в понедельник, 27 апреля, продолжил рассмотрение правок, внесенных в законопроект о банковской деятельности, необходимый для кредитования Международного валютного фонда.

Как писало РБК-Украина ранее, финкомитет прошел 15 630 правок к законопроекту, что составляет 94% от общего количества.

Так, 21 апреля финансовый комитет ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.

Добавим также, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что принятие закона о банках может состояться 5-6 мая.

Во время карантина нардепы побили антирекорд по участию в голосованиях Финкомитет продолжил рассмотрение правок в закон о банках
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