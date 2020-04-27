Раде рекомендовали принять закон о банках во втором чтении

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Финкомитет прошел все правки к законопроекту

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять закон о банках во втором чтении. Об этом написал нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

По его словам, комитет прошел все правки к документу.

"Налоговый комитет ВР рассмотрел все правки к "банковскому" законопроекту. Решением комитета законопроект отправлен в зал на второе чтение", - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Верховной рады по вопросам финансов в понедельник, 27 апреля, продолжил рассмотрение правок, внесенных в законопроект о банковской деятельности, необходимый для кредитования Международного валютного фонда.

Как писало РБК-Украина ранее, финкомитет прошел 15 630 правок к законопроекту, что составляет 94% от общего количества.

Так, 21 апреля финансовый комитет ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.

Добавим также, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что принятие закона о банках может состояться 5-6 мая.