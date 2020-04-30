ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В финкомитете Рады объяснили, как Украина сможет погасить кредиты от МВФ

Новости » Политика     30.04.2020 - 23:53
В финкомитете Рады объяснили, как Украина сможет погасить кредиты от МВФ
Фото: Даниил Гетманцев (facebook.com)

По словам Гетманцева, Украина должна получить кредит от МВФ, чтобы решить проблему с госдолгом

В среднесрочной перспективе Украина сможет отказаться от кредитов Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Депутат подчеркнул, что сейчас Украина должна получить кредит от МВФ, что поможет решить проблему с госдолгом. Также по его словам, Украина постепенно сможет уменьшить общий объем госдолга.

"Проблема в том, что мы имеем очень дорогой государственный долг. Треть бюджета идет на выплату задолженности по госдолгу. Проблема даже не в том, что он большой, он слишком дорогой для такой страны как наша. Заменяя дорогой долг на дешевый - в этом и заключается решение проблемы. А также и прекращение кредитования от МВФ в среднесрочной перспективе. За 2-3 года мы считаем, что это возможно", - заявил Гетманцев.

Депутат объяснил, что политика Минфина заключается в том, чтобы в течение двух-трех лет постепенно перекредитовать дорогие кредиты на дешевые.

"Мы говорим о том, что до 2024 года мы можем уменьшить объем государственного долга до 42%. При этом, при этих условиях мы можем вообще погасить кредиты МВФ и избавиться от этих отношений, которые некоторым, а возможно и нам, кажутся отягчающими", - заявил Гетманцев.

Отметим, что в рамках сотрудничества с МВФ ожидается предоставления кредитов на 8 млрд долларов. Министерство финансов Украины ожидает получить в 2020 году 3,5 млрд долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки МВФ Украину ждет банкротство и погружения в нищету.

Напомним, МВФ назвал два условия для продолжения сотрудничества с Украиной - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Первый уже принят и подписан Зеленским, за второй будут голосовать на этой неделе.

В Раде ожидают получить от МВФ два транша в 2020 году Навстречу кредиту: как власть выполняет требования МВФ и куда назначат Саакашвили
Новости Украины МВФ
News
On Top