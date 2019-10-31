В "Слуге народа" уверены, что проект Госбюджета-2020 будет принят до 20 декабря

Фото: Ирина Верещук (facebook.com vereshchuk.ukraine)

По словам Верещук, бюджет не будут принимать "под елочку"

Во фракции "Слуга народа" уверены, что проект Государственный бюджет на 2020 год будет принят в трех чтениях до 20 декабря. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала представитель Правительства в Верховной раде Ирина Верещук.

По ее словам, бюджет не будут принимать "под елочку".

"До конца года это обязательно состоится. Must be. Под елку точно не будем залезать из бюджета. Мы имеем реально до 20 декабря. Мы должны его принять. Я думаю, что будет принято, тут особых вопросов нет. Все понимают, что 21 - это последний день (последний сессионный день Верховной рады в 2019 году - ред.). Поэтому я считаю, что абсолютно все нормально, мы движемся в нормальном плановом порядке", - заявила Верещук.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Кабмин подаст в Раду проект госбюджета-2020 на второе чтение в соответствии с Бюджетным кодексом - не позднее 3 ноября. Как отметила министр, министерство активно работает над подготовкой проекта государственного бюджета.

Верховная рада Украины приняла законопроект об государственный бюджет на 2020 год за основу в первом чтении 18 октября. Так, нардепы поддержали проект постановления №2000-П "О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2020 год".

Отметим, в январе Министерство финансов Украины обнародовало обновленный календарь подготовки Бюджетной декларации на 2020-2022 годы и проекта госбюджета на 2020 год.