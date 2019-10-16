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Комитет поручил правительству увеличить в бюджете социальные расходы

Новости » Экономика    16.10.2019 - 19:03
Комитет поручил правительству увеличить в бюджете социальные расходы
Фото: Иван Крулько (РБК-Украина)

Речь идет о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты

Бюджетный комитет дал Кабинету министров поручение увеличить в проекте госбюджета ко второму чтению увеличить социальные стандарты. Об этом сообщил Первый заместитель председателя Комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Иван Крулько, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, речь идет о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

"Бюджетный комитет дает поручение правительству предусмотреть в 2020 году повышению социальных стандартов. В частности, прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Социальные стандарты должны быть увеличены. Ждем таких предложений. То есть эти люди, которые являются социально уязвимыми категориями, даем поручение увеличить социальных стандартов", - заявил Крулько во время заседания комитета.

По его словам, в бюджете также должны быть увеличены расходы для бюджетников.

"Я бы хотел обратить внимание представителей правительства на то, чтобы при подготовке проекта ко второму вопросу на том, чтобы было обращено внимание на социально незащищенных граждан, на бюджетников", - добавил он.

Так, в пункте 2.16- 217 проекта постановления ВРУ "О выводах и предложениях в Государственный бюджет на 2020 год" говорится о необходимости увеличения средств на государственные социальные стандарты, установления новых размеров помощи при рождении ребенка, а также выплат помощи малообеспеченных семьям и лицам с инвалидностью .

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал ожидаемый уровень прожиточного минимума в 2020 году. По его словам, он будет равнятся примерно 4,3 тыс. гривен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Пенсионном фонде рассказали, на сколько увеличилась средняя пенсия в 2019 году.

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