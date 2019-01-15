Минфин обнародовал календарь подготовки Бюджетной декларации на три года

В связи с внедрением трехлетнего бюджетирования Минфин обновил календарь
Министерство финансов Украины опубликовало обновленный календарь подготовки Бюджетной декларации на 2020-2022 годы и проекта госбюджета на 2020 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минфина в Facebook.
Как отметили в министерстве, изменения в бюджетный календар произошли в связи внедрением в Украине среднесрочного бюджетного планирования.
Итак, по данным Минфина, ключевые даты, определенные Бюджетным кодексом:
1 марта - Минфин получает от:
1-5 апреля - Минфин получает от:
1-5 мая - в КМУ представляют:
31 мая - КМУ одобряет макропрогноз и проект Бюджетной декларации.
Напомним, Рада одобрила введение трехлетнего бюджетного планирования 6 декабря 2018 года. Документ создает правовую основу для внедрения среднесрочного бюджетного планирования.
В Министерстве финансов отметили, что теперь все министерства и государственные учреждения смогут планировать реформы, понимая свои бюджетные возможности на долгую перспективу. "Переход на трехлетнее бюджетирование - это понимание, каким путем мы планируем двигаться и что нас ждет за горизонтом", - добавили в Минфине.