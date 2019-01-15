Минфин обнародовал календарь подготовки Бюджетной декларации на три года

Фото: коллаж (РБК-Украина)

В связи с внедрением трехлетнего бюджетирования Минфин обновил календарь

Министерство финансов Украины опубликовало обновленный календарь подготовки Бюджетной декларации на 2020-2022 годы и проекта госбюджета на 2020 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минфина в Facebook.

Как отметили в министерстве, изменения в бюджетный календар произошли в связи внедрением в Украине среднесрочного бюджетного планирования.

Итак, по данным Минфина, ключевые даты, определенные Бюджетным кодексом:

1 марта - Минфин получает от:

Минэкономразвития - ориентировочный макропрогноз;

НБУ - ориентировочную информацию о расчете показателей прибыли;

Минсоцполитики - предварительные соцстандарты;

Высшего совета правосудия - предложения относительно финансового обеспечения судебной власти

1-5 апреля - Минфин получает от:

Минэкономразвития - уточненный макропрогноз;

НБУ - уточненные показатели части прибыли, перечисляемой в бюджет;

СНБО распределение расходов на оборону и безопасность на каждый год среднесрочного периода.

1-5 мая - в КМУ представляют:

Минфин - проект Бюджетной декларации;

Минэкономразвития - макропрогноз.

31 мая - КМУ одобряет макропрогноз и проект Бюджетной декларации.

3 июня - КМУ представляет проект Бюджетной декларации в ВРУ.

1-4 июля - ВРУ принимает решение по Бюджетной декларации.

15 сентября - КМУ подает на рассмотрение ВРУ проект ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

Напомним, Рада одобрила введение трехлетнего бюджетного планирования 6 декабря 2018 года. Документ создает правовую основу для внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

В Министерстве финансов отметили, что теперь все министерства и государственные учреждения смогут планировать реформы, понимая свои бюджетные возможности на долгую перспективу. "Переход на трехлетнее бюджетирование - это понимание, каким путем мы планируем двигаться и что нас ждет за горизонтом", - добавили в Минфине.