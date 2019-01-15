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Минфин обнародовал календарь подготовки Бюджетной декларации на три года

Новости » Финансы    15.01.2019 - 15:07
Минфин обнародовал календарь подготовки Бюджетной декларации на три года
Фото: коллаж (РБК-Украина)

В связи с внедрением трехлетнего бюджетирования Минфин обновил календарь

Министерство финансов Украины опубликовало обновленный календарь подготовки Бюджетной декларации на 2020-2022 годы и проекта госбюджета на 2020 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минфина в Facebook.

Как отметили в министерстве, изменения в бюджетный календар произошли в связи внедрением в Украине среднесрочного бюджетного планирования.

Минфин обнародовал календарь подготовки Бюджетной декларации на три года

Итак, по данным Минфина, ключевые даты, определенные Бюджетным кодексом:

1 марта - Минфин получает от:

  • Минэкономразвития - ориентировочный макропрогноз;
  • НБУ - ориентировочную информацию о расчете показателей прибыли;
  • Минсоцполитики - предварительные соцстандарты;
  • Высшего совета правосудия - предложения относительно финансового обеспечения судебной власти

1-5 апреля - Минфин получает от:

  • Минэкономразвития - уточненный макропрогноз;
  • НБУ - уточненные показатели части прибыли, перечисляемой в бюджет;
  • СНБО распределение расходов на оборону и безопасность на каждый год среднесрочного периода.

1-5 мая - в КМУ представляют:

  • Минфин - проект Бюджетной декларации;
  • Минэкономразвития - макропрогноз.

31 мая - КМУ одобряет макропрогноз и проект Бюджетной декларации.

  • 3 июня - КМУ представляет проект Бюджетной декларации в ВРУ.
  • 1-4 июля - ВРУ принимает решение по Бюджетной декларации.
  • 15 сентября - КМУ подает на рассмотрение ВРУ проект ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

Напомним, Рада одобрила введение трехлетнего бюджетного планирования 6 декабря 2018 года. Документ создает правовую основу для внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

В Министерстве финансов отметили, что теперь все министерства и государственные учреждения смогут планировать реформы, понимая свои бюджетные возможности на долгую перспективу. "Переход на трехлетнее бюджетирование - это понимание, каким путем мы планируем двигаться и что нас ждет за горизонтом", - добавили в Минфине.

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