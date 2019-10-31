У "Слузі народу" впевнені, що проект Держбюджету-2020 буде ухвалений до 20 грудня

Фото: Ірина Верещук (facebook.com vereshchuk.ukraine)

Проект закону має бути ухвалений в трьох читаннях

У фракції "Слуга народу" впевнені, що проект Державного бюджету на 2020 рік буде ухвалений в трьох читаннях до 20 грудня. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла представник Уряду у Верховній раді Ірина Верещук.

За її словами, бюджет "під ялинку" не будуть тримати.

"До кінця року це обов'язково відбудеться. Must be. Під ялинку точно не будемо залазити з бюджету. Ми маємо реально до 20 грудня. Ми мусимо його прийняти. Я думаю, що буде прийнято, тут особливих питань немає. Всі розуміють, що 21 - це останній день (останній сесійний день Верховної ради у 2019 році - ред.). Тому я вважаю, що абсолютно все нормально, ми рухаємось в нормальному плановому порядку", - заявила Верещук.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Кабмін подасть у Раду проект держбюджету-2020 на друге читання у відповідності з Бюджетним кодексом - не пізніше 3 листопада. Як зазначила міністр, міністерство активно працює над підготовкою проекту державного бюджету.

Верховна рада України прийняла законопроект про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні 18 жовтня. Так, нардепи підтримали проект постанови №2000-П) "Про висновки і пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2020 рік".

Зазначимо, у січні Міністерство фінансів України оприлюднило оновлений календар підготовки Бюджетної декларації на 2020-2022 роки та проекту держбюджету на 2020 рік.