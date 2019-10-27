Разумков заявил, что проект госбюджета будет принят вовремя

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект Госбюджета будет принят в соответствии с графиком

Проект Государственного бюджета-2020 будет принят в соответствии с графиком. Об этом в эфире ICTV сообщил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

"Далее многое предстоит. Это бюджет. Мы пока идем по графику. Я надеюсь, что эта тенденция будет сохраняться", - заявил Разумков.

Напомним, на заседании Комитета по вопросам бюджета 6 сентября 2019 был утвержден график принятия проекта Государственного бюджета на 2020 год.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова заявил, что Кабинет министров подаст в Верховную раду проект госбюджета-2020 на второе чтение в соответствии с Бюджетным кодексом - не позднее 3 ноября. Как отметила министр, министерство активно работает над подготовкой проекта государственного бюджета.

В то же время она напомнила, что пока еще нет обновленного макропрогноза, который должно подготовить Минэкономики и утвердить Кабинет министров.

Верховная рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете на 2020 год за основу в первом чтении 18 октября. Так, нардепы поддержали проект постановления №2000-П "О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2020 год".

Отметим, в январе Министерство финансов Украины обнародовало обновленный календарь подготовки Бюджетной декларации на 2020-2022 годы и проекта госбюджета на 2020 год.