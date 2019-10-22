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Маркарова назвала сроки подготовки бюджета ко второму чтению

Новости » Экономика    22.10.2019 - 14:56
Маркарова назвала сроки подготовки бюджета ко второму чтению
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

В министерстве выполнят нормы Бюджетного кодекса

Кабинет министров подаст в Верховную раду проект госбюджета-2020 на второе чтение в соответствии с Бюджетным кодексом - не позднее 3 ноября. Об этом министр финансов Оксана Маркарова сказала журналистам.

Как отметила министр, министерство активно работает над подготовкой проекта государственного бюджета.

В то же время она напомнила, что пока еще нет обновленного макропрогноза, который должно подготовить Минэкономики и утвердить Кабинет министров.

Кроме того, Минфин пока получил выводы и предложения Верховной рады к законопроекту о госбюджете на 2020 год только неофициально, заявила міністр.

Напомним, Верховная рада Украины приняла законопроект о государственном бюджете на 2020 год за основу в первом чтении 18 октября. Так, нардепы поддержали проект постановления №2000-П "О выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2020 год".

Отметим, в январе Министерство финансов Украины обнародовало обновленный календарь подготовки Бюджетной декларации на 2020-2022 годы и проекта госбюджета на 2020 год.

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