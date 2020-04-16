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В "Слуге народа" планируют увеличить максимальный порог количества поправок к законопроектам

Новости » Политика     16.04.2020 - 14:19
В "Слуге народа" планируют увеличить максимальный порог количества поправок к законопроектам
Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина)

Нардепы планируют увеличить порог количества правок до 1000

После принятия Верховной радой законопроекта "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о противодействии злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" № 1043 депутаты планируют увеличить порог максимального количества поправок как оснований для применения особой процедуры рассмотрения с 500 до 1000 правок. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, законопроект не ограничивает количество поправок, которые можно подавать. Но порог для применения специальной процедуры рассмотрения будет повышен с 500 до 1000.

"После принятия этой версии законопроекта мы планируем внесение изменений. Это увеличить порог с 500 поправок к 1000", - сообщила Кравчук.

По ее словам, внесение такого изменения в законе предоставит фракциям возможность подавать к законопроекту более 5 поправок.

При этом она добавила, что количество правок которые сможет подать фракция будет зависеть от количества в ней депутатов.

Напомним, Рада планирует принять законопроект №1043 по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Этот законопроект поможет бороться с большим количеством правок.

Кроме того, фракция "Слуга народа" планирует внести изменения в законопроект об изменениях в Регламент, чтобы предоставить каждому депутату право на подтверждение своей правки.

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