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Разумков рассказал, как Рада будет бороться с "поправочным спамом"

Новости » Политика     14.04.2020 - 00:52
Разумков рассказал, как Рада будет бороться с "поправочным спамом"
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Законопроект 1043, который уже находится в режиме второго чтения, поможет бороться с большим количеством поправок

Для скорейшего рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок Верховной раде надо принять проект закона №1043 по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, документ находится в режиме второго чтения.

"Одно из главных предложений на сегодня - это изменения в регламент. Есть изменения к регламенту, которые были задекларированы еще в начале нашей работы фракцией "Слуга народа". Это законопроект 1043, который уже находится в режиме второго чтения. Можем его вынести в зал и рассматривать", - заявил Разумков.

По его словам, принятие законопроекта позволит быстро рассмотреть любой проект с большим количеством правок, которыми кто-то пытается затянуть рассмотрение.

Председатель ВРУ отметил, что речь идет о случаях представления такого количества правок, которое может в 5 раз превышать количество статей законопроекта.

"Если подано более 500 поправок... И предложение, которое есть в комитете это возможность ВРУ, в случае слишком большого количества правок применить процедуру сбора 150-ти подписей. После этого вопрос рассматривается на заседании ВР. Если за него голосует 226 голосов, то каждая депутатская фракция или группа сможет подать по 5 правок и предложений в профильный комитет. Каждый внефракционный депутат так сможет подать по одной правке. Комитету дается двое суток на сведение таблицы. Таким образом, по оценкам коллег это сможет занять от полутора до трех часов рассмотрения вопроса", - добавил он.

Напомним, 31 марта депутаты приняли в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должен исключить возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

По состоянию на 7 апреля к законопроекту о банках 2571-д ко второму чтению подали более 16 тысяч правок.

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что внесение большого количества поправок в законопроект о банках призвано затянуть процесс.

Во фракции "Слуга народа" хотят сгруппировать поправки к законопроекту. В таком случае, по словам собеседника издания, рассмотрение в зале будет непродолжительным.

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