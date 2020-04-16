ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Слуге народа" планируют внести изменения в проект о "поправочном спаме"

Новости » Политика     16.04.2020 - 13:10
В "Слуге народа" планируют внести изменения в проект о "поправочном спаме"
Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина)

Количество правок от фракции хотят сократить до 5

"Слуга народа" планирует внести изменения в законопроект об изменениях в Регламенте, чтобы предоставить каждому депутату право на подтверждение своей поправки. Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, после принятия законопроекта изменений в регламент фракция "Слуга народа" предложит изменить норму о праве подачи только 5-ти поправок от каждой фракции.

"Сейчас уже изменить эти нормы невозможно. Ведь срок на подачу поправок к законопроекту о регламенте уже закончился давно. Ничего нового менять нельзя. Но мы внутри договорились с народными депутатами, после принятия законопроекта именно к этой норме будет внесено изменение. Каждый депутат, независимо он внефракционный, или входит во фракцию, будет иметь право на поправку, чтобы поставить ее на подтверждение", - заявила Кравчук.

По ее словам, речь идет о праве депутатов поставить на подтверждение отклоненные комитетом поправки.

"Речь идет об отклоненные поправки. То есть все профессиональные решения, где комитет решил, что их принимают, они будут приняты. А если отклонены, их будут ограничивать, но когда будет применена спецпроцедура", - заявила Кравчук.

Ранее РБК-Украина писало, что Рада планирует принять законопроект №1043 по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Этот законопроект поможет бороться с большим количеством правок.

Напомним, 31 марта депутаты приняли в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должен исключить возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому. По состоянию на 7 апреля к законопроекту о банках 2571-д ко второму чтению подали более 16 тысяч правок.

Изменение регламента и оборонные закупки: Рада снова собирается на внеочередное заседание Комитет ВР учтет более 12 тысяч поправок к закону о банках, - Разумков
Новости Украины Верховная РадаСлуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь