В "Слуге народа" планируют внести изменения в проект о "поправочном спаме"

Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина)

Количество правок от фракции хотят сократить до 5

"Слуга народа" планирует внести изменения в законопроект об изменениях в Регламенте, чтобы предоставить каждому депутату право на подтверждение своей поправки. Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, после принятия законопроекта изменений в регламент фракция "Слуга народа" предложит изменить норму о праве подачи только 5-ти поправок от каждой фракции.

"Сейчас уже изменить эти нормы невозможно. Ведь срок на подачу поправок к законопроекту о регламенте уже закончился давно. Ничего нового менять нельзя. Но мы внутри договорились с народными депутатами, после принятия законопроекта именно к этой норме будет внесено изменение. Каждый депутат, независимо он внефракционный, или входит во фракцию, будет иметь право на поправку, чтобы поставить ее на подтверждение", - заявила Кравчук.

По ее словам, речь идет о праве депутатов поставить на подтверждение отклоненные комитетом поправки.

"Речь идет об отклоненные поправки. То есть все профессиональные решения, где комитет решил, что их принимают, они будут приняты. А если отклонены, их будут ограничивать, но когда будет применена спецпроцедура", - заявила Кравчук.

Ранее РБК-Украина писало, что Рада планирует принять законопроект №1043 по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Этот законопроект поможет бороться с большим количеством правок.

Напомним, 31 марта депутаты приняли в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должен исключить возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому. По состоянию на 7 апреля к законопроекту о банках 2571-д ко второму чтению подали более 16 тысяч правок.