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У "Слузі народу" планують збільшити максимальний поріг кількості правок до законопроектів

Новини » Політика     16.04.2020 - 14:19
У "Слузі народу" планують збільшити максимальний поріг кількості правок до законопроектів
Фото: Євгенія Кравчук (РБК-Україна)

Нардепи планують збільшити поріг кількості правок до 1000

Після прийняття Верховною радою законопроекту "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" № 1043 депутати планують збільшити поріг максимальної кількості поправок як підстав для застосування особливої процедури розгляду з 500 до 1000 правок. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, законопроект не обмежує кількість поправок, які можна подавати. Але поріг для застосування спеціальної процедури розгляду буде підвищено з 500 до 1000.

"Після прийняття цієї версії законопроекту ми плануємо внесення змін. Це збільшити поріг з 500 поправок до 1000", - повідомила Кравчук.

За її словами, внесення такої зміни в законі надасть фракціям можливість подавати до законопроекту понад 5 поправок.

При цьому вона додала, що кількість правок які зможе подати фракція залежатиме від кількості в ній депутатів.

Нагадаємо, Рада планує ухвалити законопроект №1043 щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури. Цей законопроект допоможе боротися з великою кількістю правок.

Крім того, фракція "Слуга народу" планує внести зміни в законопроект про зміни до Регламенту, щоб надати кожному депутату право на підтвердження своєї правки.

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