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В "Слуге народа" объяснили, почему Аваков остается на своей должности

Новости » Политика     06.04.2020 - 11:10
В "Слуге народа" объяснили, почему Аваков остается на своей должности
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Корниенко отметил, что это связано с "опытом и эффективностью этого человека на своей должности"

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков остается на своей должности из-за эффективности. Об это рассказал Корниенко в интервью РБК-Украина.

Корниенко отметил, что это связано с "опытом и эффективностью этого человека на своей должности".

"То, что есть такие люди, как Аваков, которые сохраняются во власти из правительства в правительство - это больше связано с опытом и эффективностью этого человека на своей должности", - заявил он.

Напомним, нынешний глава МВД Арсен Аваков заявилял, что Министерство внутренних дел Украины в будущем может возглавить женщина.

Сам Аваков говорил, что не собирается уходить в отставку из-за дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк. Он отметил, что уйдет в отставку, когда почувствует, что не приносит пользу, или обнаружит, что "его принципы не совпадают с тем, что происходит".

Отметим, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Аваков находится в должности на испытательном сроке до конца 2019 года.

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Новости Украины Слуга народаАрсен Аваков
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