Аваков не исключает, что МВД может возглавить женщина

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

В то же время Аваков не уточнил, когда это может случиться

Министерство внутренних дел Украины в будущем может возглавить женщина. Такое мнение высказал нынешний глава МВД Арсен Аваков на конференции Ассоциации работников правоохранительных органов.

В частности, такое допущение Аваков сделал в рамках обсуждения гендерного равенства в МВД.

"Я думаю, что может такое случиться, что у нас на одной из следующих конференций будет вас приветствовать министр внутренних дел женщина. Хорошо будет? Я считаю, что да", - заявил Аваков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Аваков находится в должности на испытательном сроке до конца года.

"Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД, там много новых людей. Я всем министрам сказал - реальные дела принесите нам до конца года - не будет, то мы всех уволим", - заявил Зеленский.

Сам Аваков говорил, что не собирается уходить в отставку из-за дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк. Он отметил, что уйдет в отставку, когда почувствует, что не приносит пользу, или обнаружит, что "его принципы не совпадают с тем, что происходит".