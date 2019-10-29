Аваков не собирается уходить в отставку из-за дела Гандзюк

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Аваков отметил, что может уйти в отставку, когда он почувствует, что не приностит пользу

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку из-за дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом он заявил на форуме в Мариуполе, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Аваков отметил, что уйдет в отставку, когда он почувствует, что не приностит пользу, или обнаружит, что "его принципы не совпадают с тем, что происходит".

"Я разделяю призывы пассионарной части от реального положения. Я не сахарный, не растаю. Из-за этого дела не пойду (в отставку - ред.)", - отметил он.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время СБУ вынесет процессуальные решения по убийству херсонской активистки.

"Я разделю эту ситуацию на две части: есть выполнение этого преступления - нападение, которое переросло в убийство, и заказчик. Первую часть расследовала полиция: бурно, с поисками различных вариантов, но в течение довольно короткого времени установили исполнителя. Все эти исполнители были отправлены под стражу , кажется их было шесть. Часть из них, которая дала показания, находится под другими санкциями, но возник сразу вопрос номер два: а кто заказчик? ", - отметил он.

Аваков добавил, что генеральный прокурор закрепил это дело за Службой безопасности Украины.

"Все материалы, они забрали у нас и объединены со Службой безопасности Украины. Насколько я знаю, там есть несколько обоснованных версий, и я думаю, в ближайшее время Служба безопасности Украины вынесет какие-то процессуальные решения", - рассказал он.

РБК-Украина писало, что в конце сентября под Офисом президента проходила акция против сохранение государственных должностей министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Также в июне акции против Арсена Авакова прошли в восьми украинских городах. Поводом для акции стало убийство 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком.