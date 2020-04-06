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У "Слузі народу" пояснили, чому Аваков залишається на своїй посаді

Новини » Політика     06.04.2020 - 11:10
У "Слузі народу" пояснили, чому Аваков залишається на своїй посаді
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Корнієнко зазначив, що це пов'язано з "досвідом та ефективністю цієї людини на своїй посаді"

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишається на своїй посаді через ефективність. Про це розповів Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна.

Корнієнко зазначив, що це пов'язано з "досвідом та ефективністю цієї людини на своїй посаді".

"Те, що є такі люди, як Аваков, які зберігаються у владі від уряду в уряд - це більше пов'язано з досвідом і ефективністю цієї людини на своїй посаді", - заявив він.

Нагадаємо, нинішній глава МВС Арсен Аваков заявилял, що Міністерство внутрішніх справ України в майбутньому може очолити жінка.

Сам Аваков говорив, що не збирається йти у відставку через справу про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. Він зазначив, що піде у відставку, коли відчує, що не приносить користь, або виявить, що "його принципи не збігаються з тим, що відбувається".

Зазначимо, в минулому році президент України Володимир Зеленський заявив, що Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця 2019 року.

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Новини України Слуга народаАрсен Аваков
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