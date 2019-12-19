Арахамия назвал новые сроки рассмотрения закона о рынке земли

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Арахамия считает, что с такими темпами рассмотрения правок, законопроект удастся вынести на рассмотрение в феврале

Аграрному комитету Верховной рады необходимо 10-12 рабочих дней для рассмотрения всех правок в законопроект об открытии рынка земли. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Прямой", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за вчера и сегодня комитет рассмотрел лишь 208 правок.

"Мы получили 2,5 тысяч правок, и мы их сейчас пытаемся рассмотреть в рабочем режиме в аграрном комитете. Но есть некоторые оппозиционные силы, которые пытаются сорвать процесс. За вчерашние день и ночь, и утро сегодняшнее это было 208 правок. Выглядит так, что комитет должен заседать 10-12 рабочих дней и потом это может быть вынесено в зал. Это оптимистично... где-то в феврале", - заявил Арахамия.

Ранее РБК-Украина писало, что календарный план работы парламента в последние недели декабря может быть изменен для того, чтобы аграрный комитет смог завершить рассмотрение поправок к законопроекту об открытии рынка земли. На данный момент следующая неделя отведена для работы с избирателями.

Также сообщалось, что голосование за законопроект об открытии рынка земли в Украине может состояться до 31 декабря.