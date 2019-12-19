Арахамія назвав нові терміни розгляду закону про ринок землі

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Арахамія вважає, що з такими темпами розгляду поправок, законопроект вдасться винести на розгляд у лютому

Аграрного комітету Верховної ради необхідно 10-12 робочих днів для розгляду всіх поправок у законопроект про відкритті ринку землі. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за вчора і сьогодні комітет розглянув лише 208 правок.

"Ми отримали 2,5 тисяч правок, і ми їх зараз намагаємося розглянути в робочому режимі в аграрному комітеті. Але є деякі опозиційні сили, які намагаються зірвати процес. За вчорашні день і ніч, і ранок сьогоднішнє це було 208 правок. Виглядає так, що комітет повинен засідати 10-12 робочих днів і потім це може бути винесено в зал. Це оптимістично... десь в лютому", - заявив Арахамія.

Раніше РБК-Україна писало, що календарний план роботи парламенту в останні тижні грудня може бути змінений для того, щоб аграрний комітет зміг завершити розгляд поправок до законопроекту про відкриття ринку землі. На даний момент наступний тиждень відведено для роботи з виборцями.

Також повідомлялося, що голосування за законопроект про відкриття ринку землі в Україні може відбутися до 31 грудня.