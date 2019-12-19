ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада может изменить план своей работы в декабре

Новости » Политика     19.12.2019 - 16:21
Рада может изменить план своей работы в декабре
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

По состоянию на сейчас следующая неделя отведена для работы с избирателями

Календарный план работы Верховной рады Украины в последние недели декабря может быть изменен для того, чтобы аграрный комитет смог завершить рассмотрение поправок к законопроекту об открытии рынка земли. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом проведение пленарных заседаний не планируется.

"Нет, следующая неделя маловероятно будет пленарной. Комитет работает, 208 правок сегодня рассмотрел. Возможно, мы изменим календарный план, чтобы следующая неделя была комитетской. Обсуждается такой вариант", - заявил Корниенко.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура отмечал, что вопрос открытия рынка земли могут отложить на следующий год. Он отмечал, что аграрный комитет состоянию на сейчас рассмотрел более 300 поправок из 4 тысяч.

Как писало РБК-Украина ранее, агрокомитет проголосовал за обращение к главе парламента Дмитрию Разумкову с просьбой назначить заседание на следующую неделю. Так, комитет планирует проводить заседания 23, 24, 26, 27 декабря.

Добавим также, вчера на заседании комитета произошла драка с участием нардепов от ОПЗЖ Ильи Кивы и нардепа от фракции "Батькивщина" Вадима Ивченко, а также нардепа от фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца.

В Раде анонсировали корректировку формы нового избирательного бюллетеня Заседание Рады задержали на два часа: в ВР назвали причины
Новости Украины Верховная РадаРынок земли
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь