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Разумков собрал совещание по рынку земли и децентрализации

Новости » Политика     19.12.2019 - 19:23
Разумков собрал совещание по рынку земли и децентрализации
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет по вопросам аграрной политики сегодня не будет заседать по вопросам земли

У главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова началось совещание с главами фракций по вопросам рынка земли и децентрализации. Об этом РБК-Украина сообщил источник.

Так, комитет по вопросам аграрной политики сегодня не будет заседать по вопросам земли.

"Сегодня Сольский сказал, что комитет не будет заседать. Сейчас совещание фракций у главы", - сообщил источник.

В частности, одной из тем, обсуждаемых является вопрос голосования за законопроект о децентрализации.

Напомним, Верховная Рада Украины может начать рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении в пятницу, 20 декабря, если профильный комитет успеет рассмотреть законопроект. Соответствующее предложение на согласительном совете выдвинул глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский.

Как сообщало РБК-Украина, на прошлой неделе в Раде отложили рассмотрение закона об открытии рынка земли из-за большого количества правок.

Добавим также, в интервью РБК-Украина глава правительства Алексей Гончарук рассказал, что Кабмин не имеет окончательного варианта земельной реформы через большое количество внесенных поправок к закону "Об обороте земли". По его словам, на данный момент в закон о рынке земли внесено 4400 поправок ко второму чтению. При этом не согласованным остается вопрос о концентрации угодий в одни руки.

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Новости Украины Верховная РадаРынок землисовещаниеземельная реформа
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