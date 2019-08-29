В "Слуге народа" назвали кандидата в министры инфраструктуры

Фото: Владислав Криклий (hsc.gov.ua)

Ведомство может возглавить Владислав Криклий

Кандидатом на должность главы Министерства инфраструктуры от фракции "Слуга народа" на сегодняшем заседании Верховной рады будет внесен народный депутат из этой фракции Владислав Криклий. Об этом РБК-Украина сообщили источники во фракции.

Голосование за премьер-министра Украины и министров будущего правительства планируется на первом заседании парламента 29 августа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции партии "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы МВД Арсена Авакова.

Перед заседанием депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что министр финансов Оксана Маркарова сохранит свою должность в новом Кабинете министров, который будет утвержден на первом заседании Верховной рады девятого созыва.

Как сообщало РБК-Украина, на заседании Верховной рады 29 августа глава временного президиума Рады Дмитрий Разумков объявил о том, что фракция партии "Слуга народа" имеет все права коалиции, поскольку в нее входит большинство народных депутатов - 254.

Владислав Криклий с ноября 2015 года был руководителем Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.