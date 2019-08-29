ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Слуге народа" назвали кандидата в министры инфраструктуры

Новости » Политика    29.08.2019 - 14:12
В "Слуге народа" назвали кандидата в министры инфраструктуры
Фото: Владислав Криклий (hsc.gov.ua)

Ведомство может возглавить Владислав Криклий

Кандидатом на должность главы Министерства инфраструктуры от фракции "Слуга народа" на сегодняшем заседании Верховной рады будет внесен народный депутат из этой фракции Владислав Криклий. Об этом РБК-Украина сообщили источники во фракции.

Голосование за премьер-министра Украины и министров будущего правительства планируется на первом заседании парламента 29 августа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции партии "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы МВД Арсена Авакова.

Перед заседанием депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что министр финансов Оксана Маркарова сохранит свою должность в новом Кабинете министров, который будет утвержден на первом заседании Верховной рады девятого созыва.

Как сообщало РБК-Украина, на заседании Верховной рады 29 августа глава временного президиума Рады Дмитрий Разумков объявил о том, что фракция партии "Слуга народа" имеет все права коалиции, поскольку в нее входит большинство народных депутатов - 254.

Владислав Криклий с ноября 2015 года был руководителем Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

В ЦИК разъяснили невыдачу Рудыку удостоверения нардепа Что происходит в Раде в первый день: онлайн-трасляция
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная Рададолжность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь