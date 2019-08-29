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У "Слузі народу" назвали кандидата в міністри інфраструктури

Новини » Політика    29.08.2019 - 14:12
У "Слузі народу" назвали кандидата в міністри інфраструктури
Фото: Владислав Криклій (hsc.gov.ua)

Відомство може очолити Владислав Криклій

Кандидатом на посаду глави Міністерства інфраструктури від фракції "Слуга народу" на сегодняшем засіданні Верховної ради буде внесений народний депутат з цієї фракції Владислав Криклій. Про це РБК-Україна повідомили джерела у фракції.

Голосування за прем'єр-міністра України і міністрів майбутнього уряду планується на першому засіданні парламенту 29 серпня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції партії "Слуга народу" запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру чинного глави МВС Арсена Авакова.

Перед засіданням депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що міністр фінансів Оксана Маркарова збереже свою посаду в новому Кабінеті міністрів, який буде затверджений на першому засіданні Верховної ради дев'ятого скликання.

Як повідомляло РБК-Україна, на засіданні Верховної ради 29 серпня голова тимчасової президії Ради Дмитро Разумков оголосив про те, що фракція партії "Слуга народу" має всі права коаліції, оскільки в неї входить більшість народних депутатів - 254.

Владислав Криклій з листопада 2015 року був керівником Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

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