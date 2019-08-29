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"Слуга народа" имеет все права коалиции в Раде, - Разумков

Новости » Политика    29.08.2019 - 13:49
"Слуга народа" имеет все права коалиции в Раде, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

"Слуга народа" насчитывает 254 нардепов в Верховной раде

На заседании Верховной рады 29 августа объявили о том, что фракция партии "Слуга народа" имеет все права правящей коалиции. Соответствующее заявление сделал глава временного президиума Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в соответствии со ст. 83 Конституции Украины депутатская фракция в Раде, в состав которой входит большинство депутатов от состава ВР, имеет права коалиции депутатских фракций.

"Объявляю, что зарегистрированная депутатская фракция "Слуга народа" насчитывает 254 народных депутатов, которые составили большинство нардепов от количественного состава Верховной рады. И соответственно с Конституцией Украины имеет права коалиции", - отметил Разумков.

Напомним, ранее депутат от СН Александр Корниенко рассказал о том, что фракция готовит альтернативу коалиционному соглашению.

"Я не знаю, как ее правильно назвать. Это будет план нашей фракции или программа нашей фракции. Потому что это, к сожалению, не урегулировано", - отметил он.

Отметим, ранее появился список парламентских комитетов и его участников. Кроме того, в распоряжении РБК-Украина оказалось постановление об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов ВР 9 созыва.

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