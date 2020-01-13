В "Слуге народа" назвали кандидата на должность главы правового комитета

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Предложение о кандидатуре Костина уже направили в регламентный комитет

Назначенную главой Госбюро расследований Ирину Венедиктову на посту главы правового комитета парламента может заменить депутат от "Слуги народа" Андрей Костин. Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, предложение о кандидатуре Костина уже направили в регламентный комитет.

"О комитете по вопросам правовой политики, то наше предложение, которое мы направили к регламентному комитету - это заместитель председателя этого комитета Андрей Костин", - заявил Корниенко.

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову временной главой Госбюро расследований. Она была экспертом по вопросам проведения судебной реформы в команде президента.

Вместе с тем, президент уволил Романа Трубу с должности главы ГБР. После этого на Трубу завели дело за вмешательство в следствие и разглашение данных расследования.

Как писало РБК-Украина, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований.