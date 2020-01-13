У "Слузі народу" назвали кандидата на посаду голови правового комітету

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Пропозицію по кандидатурі Костіна вже направили в регламентний комітет

Призначену головою Держбюро розслідувань Ірину Венедиктову на посаді голови правового комітету парламенту може замінити депутат від "Слуги народу" Андрій Костін. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, пропозицію по кандидатурі Костіна вже направили в регламентний комітет.

"Про комітет з питань правової політики, то наша пропозиція, яке ми направили до регламентного комітету - це заступник голови цього комітету Андрій Костін", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський призначив Ірину Венедиктову тимчасовою головою Держбюро розслідувань. Вона була експертом з питань проведення судової реформи в команді президента.

Разом з тим, президент звільнив Романа Трубу з посади голови ДБР. Після цього на Трубу завели справу за втручання у слідство і розголошення даних розслідування.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань.